У Німеччині викладач Корану виявився педофілом: слідство встановило шістьох жертв насильства

Жертвам педофіла було від 5 до 9 років.

У німецькому місті Бохум судять 30-річного сирійця Захеда К., який переїхав до Німеччини й заробляв на життя приватними уроками з арабської мови та Корану. Вихідця з Алеппо звинувачують у нарузі над шістьма дівчатками віком від 5 до 9 років.

Про це пише BILD.

За матеріалами слідства, батьки жертв сексуального насильства самі приводили своїх дочок у квартиру Захеда для навчання. Слідчі встановили, що з 2018 року обвинувачений щонайменше 11 разів домагався маленьких дівчаток під час своїх занять.

В обвинувальному висновку йдеться, що викладач-педофіл хапав своїх учениць за сідниці та цілував із язиком. Дві жертви насильства розповіли поліції, що вчитель змусив їх частково роздягтися та стати навколішки, а потім торкався їхнього тіла.

Прокурор Наталія Зільбернагель також заявила, що має свідчення про один випадок зґвалтування Захедом своєї учениці.

Перед початком судового розгляду справи адвокат обвинуваченого заявив, що його підзахисний, можливо, визнає свою провину. Але в суді Захед повністю заперечив висунуті проти нього звинувачення.

За інформацією видання, у землі Північний Рейн-Вестфалія збільшилася кількість випадків сексуального насильства над дітьми. За статистикою правоохоронних органів, минулого року зафіксовано 5065 подібних злочинів, що на 22,6% більше, ніж 2022 року.

Нагадаємо, у Росії "заслужений вчитель країни" розбещував 13-річних школярок. За версією слідства, він показував шестикласницям відео для дорослих.

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