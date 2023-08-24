У Німеччині виник скандал через радіо, в етері якого закликали вбити Зеленського

У Німеччині в етері громадського радіо Deutschlandfunk під час дискусійної програми під назвою "Україна - як припинити агресивну війну Росії?" пролунав заклик до розправи над президентом Зеленським. Це спровокувало скандал у Німеччині.

Про це пише Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В етері громадського радіо обговорювалась тема, як змусити Росію зупинити війну проти України. Тоді слухач на ім'я "Фішер" залишив на автовідповідачі повідомлення, в якому заявив, що війну в Україні можна закінчити "дуже просто": "Арештувавши Зеленського і його банду злочинців, його банду геноциду, четвертувати його живцем і відрубати йому голову".

У Німеччині це обурило суспільство і навіть один із адвокатів захотів подати позов до радіостанції та його слухача за заклики до насильства. Радіостанція уже перепросила за заяви слухача та видалила його коментар з аудіотеки.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Анналена Бербок висловилася щодо постачання Україні ракет Taurus. На її думку, слід швидше вирішувати це питання, адже кожен день зволікання має значення.

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