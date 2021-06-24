У Німеччині величезний град побив людей, а у Польщі затопило метро: Європу після спеки накрила негода (фото)

У Німеччині величезний град побив людей, а у Польщі затопило метро: Європу після спеки накрила негода (фото)

Через негоду у німецькому місті в одному із центрів вакцинації довелося скасувати сьогоднішні записи на щеплення.

У Німеччині вночі пролив дощ і пройшов сильний град, у результаті чого постраждали п'ять людей і затопило один із центрів вакцинації. Від опадів постраждали й інші міста, зокрема, Польща, Чехія та Швейцарія.

Про це пише AP.

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Зазначається, що через те, що центр вакцинації в Тюбінгені затопило, всі записи на сьогодні у ньому скасували. Крім того, в сусідньому місті Ройтлінґен постраждали п'ятеро людей від ударів граду, який був розміром з тенісний м'яч.

Також глядачам матчу між Німеччиною та Угорщиною на Євро-2020, який відбувся у Мюнхені увечері в середу, довелося відмовитися від деяких публічних переглядів.

У всьому регіоні працювали надзвичайники, які відкачували воду з підтоплених підвалів та вивозили повалені дерева з доріг.

Сусідні Чехія та Швейцарія також постраждали від сильного дощу, деякі дороги та залізничні колії стали непрохідними від повені.

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А у Польщі, де кілька днів панувала шалена спека, тепер також ллють дощі. Так, у результаті негоди найбільше постраждала польська столиця Варшава, де затопило вулиці, метро.

Польським містом пронеслася злива з градом. Як пише tvn24.pl, що дощ почався вранці, але небо над містом повністю затягнуло хмарами і було т емно, ніби увечері.

Як повідомлялося, Балкани накрила аномальна спека: температура сягає понад +40 градусів. А у у Німеччині минулого тижня сповпчики термометрів зупинилися на позначці +35 градусів. Для червня в цій країні це незвично. Саме тому парки в Берліні нині повні людей. Особливо популярні фонтани та кіоски з морозивом.

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