У Німеччині висловилися про "зависокі" виплати українським біженцям: скандальна заява

Голова уряду землі Північний Рейн-Вестфалія Хендрік Вюст виступив із пропозицією привести соціальні виплати для біженців у Німеччині відповідно до середнього рівня виплат до ЄС. Мовляв, потрібно уніфікувати цей показник для прохачів притулку.

Про це повідомляє "BILD на русском".

Назріла міграційна криза

За словами Вюста, дисбаланс у розподілі біженців усередині Європи – це наслідок нерівності європейських соціальних стандартів. "Багато людей їдуть з інших країн ЄС до Німеччини, тому що наша продуктивність є просто вищою", – заявив він.

Апелював політик і до слів міністра міграції Греції Дімітріоса Кайрідіса про те, що Німеччина пропонує такі умови підтримки для прихильників притулку, про які "не міг би мріяти навіть громадянин Греції". Вюст вважає, що слід задуматися.

"Нам потрібно вирівняти рівень пільг для прохачів притулку в ЄС", – наголосив голова уряду землі.

Додається, що прем'єр-міністри німецьких земель зустрілися 13 жовтня у Франкфурті, щоб обговорити способи боротьби з міграційною кризою. Вони повинні домовитися про те, як скоротити кількість біженців, які прибувають до Німеччини, а також про процес прискореної депортації та створення стаціонарного прикордонного контролю.

Нагадаємо, у Німеччині кажуть про надмірне навантаження через збільшення кількості біженців з України. Там пропонують перейти від грошової допомоги на допомогу в натуральній формі та запровадити вимоги працевлаштування для біженців.

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