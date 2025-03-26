У Німеччині влаштували облаву на терористів, які хотіли повалити уряд країни на іншому континенті

Під час поліцейського рейду було проведено обшуки 19 об’єктів власності.

У середу, 26 березня, у Німеччині відбувся масовий рейд проти 17 ймовірних членів терористичної групи, яка прагне повалити уряд африканської країни Еритреї.

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на заяву Федеральної прокуратури в Карлсруе.

За інформацією влади, підозрювані відіграють важливу роль у німецькому відділенні "Бригади Н'Хамеду". Це угруповання, яке діє принаймні від 2022 року, відоме тим, що вдається до насильства проти організаторів заходів у Німеччині, які підтримують уряд Еритреї.

Зокрема, угруповання звинувачують в організації насильницьких заворушень на еритрейських фестивалях у Гіссені, поблизу Франкфурта, у серпні 2022 року та серпні 2023 року, а також на семінарі, організованому еритрейською асоціацією у Штутгарті у вересні 2023 року. У цих інцидентах було поранено кількох поліцейських, деяких з них — серйозно.

Деякі члени організації вважають правомірним вдаватися до насильства проти державних установ Німеччини та їхніх представників, зокрема поліцейських, йдеться в заяві прокуратури.

Загалом під час ранкової операції у землях Гессен, Баварія, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц, Мекленбург-Нижня Померанія та Баден-Вюртемберг було проведено обшуки 19 об’єктів власності.

Аналогічна операція була проведена в Данії. Про затримання поки не повідомляється.

Нагадаємо, у Мюнхені суд виніс вирок росіянину, який ударами ножа вбив двох українських військовослужбовців, які проходили реабілітацію в Німеччині.

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