У Німеччині заарештували двох членів "Ісламської держави": в чому вони підозрюються

У Німеччині заарештували двох підозрюваних членів "Ісламської держави". Їх підозрюють у ймовірном нападі на шведський парламент у відповідь на спалення Корану в скандинавській країні.

Про це з посиланням на федеральну прокуратуру пише Reuters.

Як стало відомо, двоє громадян Афганістану, ідентифіковані як Ібрагім М.Г. і Рамін Н., були затримані в східнонімецькому місті Гера за підозрою в підготовці нападу.

Минулого року Швецію сколихнула серія спалень Корану. Спалення Корану, які захищені шведськими законами про свободу слова, викликали обурення значної частини мусульманської громади і призвели до жорстоких зіткнень, в тому числі штурму і вандалізму посольства Швеції в Багдаді.

За даними німецької прокуратури, двоє підозрюваних планували вбити поліцейських та інших людей з використанням вогнепальної зброї в районі парламенту в Стокгольмі.

Підозрювані. досліджували це місце в Інтернеті і неодноразово намагалися дістати зброю, але безуспішно. Чоловіки приєдналися до ІД провінції Хорасан, філії войовничого ісламістського угруповання, у 2023 році і зібрали для організації пожертви на суму близько 2 000 євро. Кошти призначалися для допомоги членам ІД, ув'язненим на півночі Сирії.

Підозрювані постануть перед німецьким судом, який вирішить, чи залишати їх у попередньому ув'язненні.

Шведська служба безпеки заявила, що не може коментувати німецьку справу, додавши, що перебуває в постійному контакті зі своїми колегами в Європі.

Нагадаємо, що Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на 500 млн євро.

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