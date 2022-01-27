У Німеччині заарештували росіянина, який працював на розвідку РФ

У Німеччині заарештували росіянина, який працював на розвідку РФ

Росіянин передав інформацію про європейську космічну ракету-носій Ariane співробітникам російської розвідки.

У Німеччині громадянина РФ, який працював науковим співробітником в університеті, підозрюють у шпигунстві.

Про це повідомляє агенція Reuters.

Як пише видання, підозрюваний, названий Ільнур Н., передав інформацію про європейську космічну ракету-носій Ariane співробітникам російської розвідки.

Відомо, що затримали шпигуна ще торік у червні. Громадянин Росії працював працював науковим співробітником в університеті до свого арешту. Після викриття він перебуває під вартою.

Служба зовнішньої розвідки РФ (СВР) вперше звернулася до підозрюваного не пізніше осені 2019 року. Після цього він сам повідомив агентам СВР, що готовий співпрацювати з ними.

Нагадаємо, у британському парламенті розвідка викрила агента Китаю. Контррозвідка МІ5 повідомила, що таємний агент Китаю проник до парламенту, щоб втрутитися в політику Великої Британії.