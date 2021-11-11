У Німеччині зафіксували новий максимум COVID-хворих: як реагують в уряді

У Німеччині зафіксували новий максимум COVID-хворих: як реагують в уряді

Меркель заявила, що діяти необхідно швидко.

У Німеччині в середу, 10 листопада, зафіксували 39 676 нових випадків захворювання на COVID-19. Цей показник перевершив попередній добовий максимум (37 120 випадків), зареєстрований у п'ятницю.

Про це із посиланням на дані Інституту Роберта Коха повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що рівень інфікування у країні за тиждень зріс до 232,1 нового випадку на 100 тисяч мешканців.

Реакція уряду

Канцлерка ФРН Анґела Меркель заявила, що діяти необхідно швидко. "У Німеччині я, на жаль, маю сказати, що рівень вакцинації недостатньо високий, щоб запобігти швидкому поширенню вірусу", - висловилася політкиня.

Вона наполягає на "якнайшвидшому" проведенні зустрічі федерального уряду та губернаторів 16 земель Німеччини для забезпечення "узгоджених" заходів по всій країні, зокрема посилення вакцинації.

"Коронавірус не звертає уваги на те, чи маємо ми тимчасовий уряд, чи маємо ми переговори про коаліцію - нам потрібні зусилля всієї держави", - підкреслила Меркель.

У Німеччині після вересневих виборів діє тимчасовий національний уряд. Цього тижня в країні мають ухвалити законопроєкт, який продовжить запроваджену від березня 2020 року "епідемічну ситуацію національного масштабу" та забезпечить правову основу для запровадження нових протиінфекційних заходів.

"Надзвичайна ситуація" у відділеннях інтенсивної терапії

Тим часом керівник вірусології берлінської клініки "Шаріте" Крістіан Дростен вказав, що в багатьох відділеннях інтенсивної терапії по всій країні зараз "реальна надзвичайна ситуація". "Ми маємо щось робити просто зараз", - наголосив він.

Медик також заявив, що серед німецьких громадян необхідно знову запровадити обмеження контактних заходів. За його словами, ще щонайменше 100 тисяч людей можуть померти від COVID-19, якщо вакцинація не пришвидшиться.

"Ми перебуваємо в поганій ситуації: у нас є 15 мільйонів людей, які могли бути вакциновані і повинні були бути вакциновані", - зауважив Дростен.

В останні дні кілька лікарень заявили, що вони знову працюють на межі своїх можливостей та мають у відділеннях інтенсивної терапії таку кількість пацієнтів із COVID-19, що не можуть приймати нових хворих.

А лікарям "Шаріте" у вівторок довелося скасувати заплановану операцію через те, що велика кількість співробітників залучена до догляду за людьми із COVID-19. За даними уряу, більшість останніх пацієнтів не вакциновані.

Обмеження щеплення COVID-вакциною від Moderna через побічний ефект

Окрім того, у середу в Німеччині опублікували нову рекомендацію, згідно з якою всі люди віком до 30 років мають отримувати лише вакцину, розроблену компаніями Pfizer та BioNTech.

Це пов'язано із недавніми дослідженнями, які показують, що такий рідкісний побічний ефект як запалення серця та грудної клітини частіше спостерігався у реципієнтів вакцини Moderna молодше 30 років, ніж у тих, хто отримав щеплення Pfizer-BioNTech.

Як повідомлялося, принаймні 67% населення із 83 мільйонів осіб повністю вакциновані. Однак, на думку влади, цього недостатньо. Темпи вакцинації в державі нині уповільніюються. До слова, ФРН, на відміну від інших європейських країн, відмовилася робити щеплення обов'язковими для будь-якої професійної групи.

Втім, на території держави діє низка карантинних обмежень. У більшості регіонів доступ до деяких громадських приміщень і заходів мають лише вакциновані, вилікувані або протестовані громадяни.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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