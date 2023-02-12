У Німеччині закликали Європу підготуватися до нового прийому біженців з України: що пропонують

Міністерка відхилила ліміт приймання для жінок та дітей з України.

Міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фазер заявила, що країни Європи повинні працювати над більш справедливим розподілом українських біженців, які змушені залишати свій дім і шукати притулку в інших країнах через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це Ненсі Фазер заявила виданню Bild am Sonntag

За її словами, інші країни ЄС можуть зробити більше, щоб полегшити напругу в сусідів України, які прийняли велику кількість українців, які були змушені тікати після вторгнення Росії.

"Особливо повинні відчути полегшення наші східноєвропейські сусіди. Наразі Польща прийняла понад 1,5 млн українських біженців, Іспанія – 160 тисяч. Так залишатися не може. Вісім із десяти біженців приїхали до нас з України минулого року, понад мільйон людей. Вони змогли врятувати своє життя від путінської жорстокої війни. Для них, жінок-біженок та дітей з України, не можуть бути запроваджені обмеження на прийом", - сказала Фезер.

На її думку, потрібна краща координація, якщо триваючі російські атаки спричинять нову хвилю біженців, які прагнуть втекти від насильства.

"Якщо виникне ще один великий потік біженців з України, біженці в Європі мають бути краще розподілені", - додала вона.

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Файзер хоче зробити тему повернення осіб, яким було відмовлено у притулку, у центрі уваги саміту біженців наступного тижня з її колегами із країни.

Тим часом, в ООН заявили, що у січні кількість українців у Європі сягнула 8 мільйонів. Країни, де зареєстровано понад 100 тисяч біженців з України - це Республіка Молдова, Румунія, Словаччина та Франція.

Нагадаємо, українських громадян у Грузії можуть евакуювати у разі виникнення загрози їхній безпеці після відновлення прямого авіаційного сполучення між Тбілісі та Москвою. Зараз обговорюється можливість організації спеціальних евакуаційних маршрутів для найбільш уразливих верств населення України, які дійсно не мають коштів для повернення. Розглядається саме наземний транспорт як найбільш оптимальний.

Як повідомлялося, Чехія змінює правила проживання біженців з України. Від 3 квітня 2023 року Міністерство праці Чехії пропонує обмежити термін безплатного проживання переселенців в прихистках екстреного типу.

Натомість українцям у Німеччині від початку 2023 року платитимуть більшу фіндопомогу.

А у Польщі оновили правила повторного в'їзду для українців.