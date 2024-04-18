У Німеччині замислились про відновлення загального військового призову

У Бундесвері заявили, що країна зараз стикається з іншим типом військової загрози, ніж тоді, коли було скасовано обов'язкову службу.

Очільник уряду Саксонії Міхаель Кречмер пропонує провести національний референдум щодо відновлення в Німеччині загального військового призову.

Про це повідомляє Bild.

Ініціативу про проведення референдуму щодо загального військового обов’язкову політик уже обговорив із генеральним інспектором Бундесверу Карстеном Бройєром.

Після зустрічі з очільником саксонського уряду Бройєр заявив, що Німеччина зараз стикається з іншим типом військової загрози, ніж у час, коли було скасовано обов'язкову військову службу.

Генінспектор Бундесверу повідомив, що зараз у німецькому Міноборони розробляються різні моделі обов'язкової військової служби. Ці моделі поєднує те, що "всі вони дозволяють Бундесверу рости".

"Мені дуже хотілося б, щоб ми могли проголосувати за один, два або навіть три варіанти цього призову і щоб це питання також було представлене німцям загалом", – висловився Кречмер.

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Зазначається, що водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус не хоче повертатися до системи військового обов'язку, який існував у країні до 2011 року.

Бройєр вважає можливим запровадження так званої шведської моделі. Вона передбачає, що військову службу проходить приблизно уп’ятеро більше молодих людей, ніж регулярно перебуває в армії. У разі кризової ситуації їх призивають до військ як рекрутів.

Повідомляється, що загальний військовий призов навряд чи буде запроваджено за нинішнього уряду, оскільки і в Соціал-демократичній партії Німеччини, і у Вільній демократичній партії нещодавно заявили про неготовність до ухвалення відповідного закону.

Нагадаємо, раніше в Німеччині голова асоціації резервістів Патрік Зензбург заявив про необхідність провести перевірку всіх резервістів країни на стан їхньої боєготовності.

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