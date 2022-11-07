У Німеччині запропонували нарощувати побратимські відносини між українськими та німецькими містами

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр запропонував нарощувати побратимські відносини між українськими та німецькими містами.
Президент Німеччини запропонував нарощувати побратимські відносини між українськими та німецькими містами.
Про це повідомили у пресслужбі президента Франка-Вальтера Штайнмаєра.
Як зазначається, Німеччина вже надає нашій країні допомогу і підтримку в економічному, фінансовому, політичному та військовому плані. Проте Штайнмаєр пропонує також розширювати побратимські відносини між містами.
"Виникла пропозиція про те, що нам потрібно розширювати побратимську мережу міст з Україною, тому що допомога може надаватися на місцевому рівні від муніципалітету А в Німеччині до муніципалітету Б в Україні. Інші теж хочуть такої підтримки – одягом або генераторами. Або там, де ми були, зараз змінюють опалення і кажуть: ми живемо посеред лісу, але зараз нам потрібно щось, щоб подрібнити дрова, – шредери. Ми повинні ініціювати такі практичні форми співпраці", – заявив президент Німеччини.
Нагадаємо, Шольц у Пекіні заявив, що війна РФ проти України створює багато проблем для світоладу.
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