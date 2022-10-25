У Німеччині засудили 62-річного водія, який наклеїв на скло свого автомобіля символ "Z"

У Німеччині, в місті Гамбург, суд ухвалив вердикт про штраф в розмірі 80 денних ставок по 50 євро кожна для 62-річного водія, який підтримує россійську агресію проти України. Він їздив містом у авто із Z-свастикою.

Про це написав Spiegel.

Звинувачений не заперечив, що прикріпив до свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 з синьою літерою "Z".

"На думку суду, це є схваленням війни в Україні, яка є агресивною війною в розумінні Міжнародного кримінального кодексу, а також прояв солідарності з Росією", - зазначає джерело.

Нагадаємо, що окупанти з РФ від перших днів повномасштабної війни наносять символи "V" та "Z" на свою військову техніку. Також ці свастики використовують пропагандистські росЗМІ, блогери та громадяни Росії, які підтримують війну проти України.

Верховна Рада України заборонила російську Z-свастику. Країни Балтії, Польща, Молдова, Німеччина та інші ухвалили аналогічне рішення.

Раніше російський пропагандист Антон Красовський говорив, що потрібно знищувати українських дітей, які у 80-ті роки були проти окупації України.

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