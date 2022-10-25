Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Німеччині засудили 62-річного водія, який наклеїв на скло свого автомобіля символ "Z"

Дата публікації
Перегляди
166
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Німеччині засудили 62-річного водія, який наклеїв на скло свого автомобіля символ "Z"

Водія визнали винним у підтримці воєнних злочинів.

У Німеччині, в місті Гамбург, суд ухвалив вердикт про штраф в розмірі 80 денних ставок по 50 євро кожна для 62-річного водія, який підтримує россійську агресію проти України. Він їздив містом у авто із Z-свастикою.

Про це написав Spiegel.

Звинувачений не заперечив, що прикріпив до свого автомобіля білий аркуш паперу формату А4 з синьою літерою "Z".

"На думку суду, це є схваленням війни в Україні, яка є агресивною війною в розумінні Міжнародного кримінального кодексу, а також прояв солідарності з Росією", - зазначає джерело.

Нагадаємо, що окупанти з РФ від перших днів повномасштабної війни наносять символи "V" та "Z" на свою військову техніку. Також ці свастики використовують пропагандистські росЗМІ, блогери та громадяни Росії, які підтримують війну проти України.

Верховна Рада України заборонила російську Z-свастику. Країни Балтії, Польща, Молдова, Німеччина та інші ухвалили аналогічне рішення.

Раніше російський пропагандист Антон Красовський говорив, що потрібно знищувати українських дітей, які у 80-ті роки були проти окупації України.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
166
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація