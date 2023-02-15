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У Німеччині засуджують повільне передавання танків Україні: "Трохи запізно"

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У Німеччині засуджують повільне передавання танків Україні: "Трохи запізно"

Фото: Associated Press

За словами віцеканцлера, Берлін робить усе, що в силах.

Німецький віцеканцлер Роберт Хабек засудив Берлін за повільне відправлення танків Leopard до України. Мовляв,  відбулось це "трохи запізно", незважаючи на тиск, який зростає на тлі очікування нового наступу РФ.

Про це повідомляє видання Sky News.

"Ухваливши рішення про відправлення танків, ми робимо все, що в наших силах. Трохи запізно, але це зроблено... всі очікують жахливого російського наступу, час не терпить", - наголосив віцеканцлер.

За його словами, що Leopard 1 і Leopard 2 будуть посилювати українські сили після багатомісячних прохань Києва. З

Також Хабек зауважив, що назустрічі міністрів оборони країни НАТО в Брюсселі питання відправки винищувачів до України не обговорюватиметься.

Нагадаємо, міністр національної оборони РП Маріуш Блащак повідомив, що перші танки Leopard 2 будуть в Україні у березні 2023-го.

До слова, у Німеччині стартували навчання українських військових на танках. Навчання в основному відбуватиметься в школі танкових військ у Мунстері, Нижня Саксонія. Вони триватимуть до кінця першого кварталу, щоб синхронізувати підготовку військових ЗСУ з постачанням танків.

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Дата публікації
Перегляди
1253
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