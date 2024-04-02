У Німеччині затримали судно з російськими товарами – яка причина

У порту німецького міста Росток митниця затримала вантажне судно Atlantic Navigator II, яке перевозило російський уран та деревину.

Про це пише Bild.

Вантажне судно під прапором Маршаллових островів курсувало із Санкт-Петербурга до США і було змушене зайти до порту міста Росток через пошкодження гребного гвинта.

Проте, під час огляду інспектори митниці виявили на борту товари, які перебувають під санкціями ЄС, та заборонили кораблю продовжувати шлях.

Як повідомила газета Ostseezeitung, судно перевозило березову деревину та уран. Корабель затримали саме через деревину.

Norddeutsche Neueste Nachrichten з посиланням на інсайдерів пише, що ця деревина надійшла із заводів російського олігарха, ім'я якого включено до списку санкцій ЄС.

Загальна вартість вантажу становить близько 40 мільйонів євро.

Нагадаємо, у Росії безпілотники атакували в Татарстані завод із виробництва дронів-камікадзе "Шахед" та нафтопереробний завод – подробиці.

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