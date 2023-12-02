У Німеччині завершилося навчання другої групи українців на системі Patriot

Вирішальним фактором у підготовці є мотивація та готовність до дій, наголосили у Бундесвері.

У Берліні завершилося навчання другої групи українських військових для роботи з системою протиповітряної оборони Patriot. У навчаннях взяло участь близько 70 солдатів і офіцерів з України.

Про це повідомив в п'ятницю, 1 грудня, командувач багатонаціонального тренувального командування генерал-лейтенант Андреас Марлов (Andreas Marlow), передає інформагенція DW.

За його словами, курс підготовки тривав більш ніж шість тижнів. Він наголосив, що захист повітряного простору України є головним завданням, оскільки російські атаки цілеспрямовано нищать цивільну інфраструктури в Україні.

Німецький генерал підкреслив, що під час навчання досягнуто такого рівня компетенції персоналу, який дозволить Україні самостійно працювати із ЗРК Patriot.

"Друга річ - це те, що ми, звісно, отримали багато тактичних порад від українців про те, чого вони навчилися в боях з росіянами, починаючи від піхоти й закінчуючи інженерними військами і протиповітряною обороною", - визнав Марлов.

В програмі підготовки брали участь досвідчені українські офіцери, які служать в військах протиповітряної оборони. Багато хто з українських учасників вишколу мав досвід роботи з радянськими системами ППО, як-от ЗРК С-300.

"Всі вони мають бойовий досвід, а також раніше служили в протиповітряній обороні", - сказав німецький інструктор.

Нагадаємо, міністерка закордонних справ Німеччини Бербок закликала створити над Україною "зимовий щит".

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