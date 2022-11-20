У Німеччині заявили про можливе відключення електроенергії взимку

Відключення від електропостачання буде локальним та на короткі терміни

У Німеччині можуть почати виключати локальні відключення енергії через кризу у сфері енергопостачання.

Про це повідомляє DW.

Голова Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги у разі катастроф (BBK) Ральф Тіслер заявив, що взимку у деяких районах можуть траплятися блекаути і до цього потрібно бути готовим. Він зазначив, що відключати світло планують на короткі терміни в окремих регіонах.

Тіслер закликав німців не панікувати через можливі відключення електроенергії, а краще до цього підготуватись.ʼ

"З усім, що ми бачимо зараз, ми ще можемо впоратися. Нам потрібно пристосуватися. А це, переважно, людям удалося", - додав він.

Нагадаємо, раніше голова правління НЕК Укренерго Володимир Кудрицький повідомив, що у компанії очікують поліпшення роботи енергосистеми найближчими днями, якщо ворог не буде застосовувати нові ракетні удари по інфраструктурі.

Руйнування енергетичної інфраструктури України сягає критичної точки після російських ракетних ударів, заявив напередодні єврокомісар з антикризового управління Янез Ленарчич.

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