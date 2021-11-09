У Німеччині заявили про новий рекорд із COVID-захворюваності: яка ситуація в країні

У Німеччині заявили про новий рекорд із COVID-захворюваності: яка ситуація в країні

Темпи вакцинації в країні уповільнюються.

У Німеччині в понеділок, 8 листопада, на тлі уповільнення вакцинації заявили про новий рекорд із рівня захворюваності на COVID-19.

Про це із посиланням на дані Національного центру боротьби з хворобами та Інституту Роберта Коха повідомляє The Associated Press.

Зазначається, що за останні сім днів у країні зареєстровано 201,1 нового випадку коронавірусу на 100 тисяч жителів. Цей показник перевищує попередній максимум (197,6), встановлений 22 грудня 2020 року.

Тим часом кількість нових госпіталізацій зараз становить трохи менше 4 на 100 тисяч мешканців на тиждень, тоді як у піковий період, а саме на минуле Різдво, це число у ФРН сягало 15,5. Втім, в уряді вказують на заповненість лікарень в особливо постраждалих регіонах.

У понеділок в країні зареєстрували 15 513 нових випадків COVID-19 проти рекордних 37 120, підтверджених у п'ятницю. Також в Німеччині зафіксували ще 33 летальні випадки, внаслідок чого загальна кількість пов'язаних із коронавірусом смертей в країні зросла до 96 558.

За офіційними даними, принаймні 67% населення із 83 мільйонів осіб повністю вакциновані. Однак, на думку влади, цього недостатньо. Темпи вакцинації в державі нині уповільніюються. До слова, ФРН, на відміну від інших європейських країн, відмовилася робити щеплення обов'язковими для будь-якої професійної групи людей.

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Втім, на території держави діє низка карантинних обмежень. У більшості регіонів доступ до деяких громадських приміщень і заходів мають лише вакциновані, вилікувані або протестовані громадяни. "Цих правил часто дотримуються слабо", - зауважують у виданні.

Безкоштовні експрестести для всіх охочих скасували майже місяць тому, щоб спонукати людей пройти вакцинацію. Також зараз офіційні особи виступають за ревакцинацію всіх, хто отримав щеплення щонайменше шість місяців тому.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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