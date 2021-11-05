У Німеччині заявили про новий рекорд із захворюваності на коронавірус

У Німеччині заявили про новий рекорд із захворюваності на коронавірус

Близько 16,2 мільйона німців від 12 років залишаються нещепленими від коронавірусу.

У Німеччині у четвер, 4 листопада, зафіксували 33 949 нових випадків захворювання на COVID-19. Це найвищий добовий приріст заражень в країні від початку пандемії.

Про це із посиланням на дані Інституту Роберта Коха повідомляє The Associated Press.

Окрім того, від ускладнень нової інфекції померли ще 165 пацієнтів проти 126 тижнем раніше. Загальна кількість пов'язаних із коронавірусом летальних випадків у Німеччині зросла до 96 192.

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Зазначається, що попередній рекорд із захорюваності ФРН встановила 18 грудня 2020 року, коли зареєструвала за добу 33 777 інфікувань коронавірусом.

Новий максимум зафіксували на тлі наміру федерального міністра охорони здоров'я країни Єнса Шпана зустрітися з колегами з 16 федеральних земель для обговорення заходів стримування COVID-19 взимку.

Німецький уряд неодноразово звертався до своїх громадян, які ще не пройшли вакцинацію, із проханням зробити щеплення, хоча Шпан цього тижня визнав, що багатьох незгодних переконати неможливо.

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Офіційні дані показують, що близько двох третин 83-мільйонного населення Німеччини завершили перший етап вакцинації. Однак близько 16,2 мільйона німців віком від 12 років і старше залишаються нещепленими, зокрема 3,2 мільйона людей від 60 років.

Хоча в серпні у Німеччині схвалили ревакцинацію для людей старше 60 років, а також для мешканців та персоналу будинків для людей похилого віку, наразі третю дозу вакцини від коронавірусу отримали лише трохи більше двох мільйонів осіб.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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