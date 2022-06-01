У Німеччині заявили, що доставка обіцяної "найсучаснішої ППО" займе місяці

У Німеччині заявили, що доставка обіцяної "найсучаснішої ППО" займе місяці

Федеральний уряд послабив очікування щодо швидкої доставки в Україну системи протиповітряної оборони IRIS-T, оголошеної канцлером Олафом Шольцом.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що постачання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T, які раніше пообіцяв канцлер Шольц, займе кілька місяців.

Про це вона сказала під час виступу в Бундестазі, повідомляє Welt.

Така затримка зумовлена тим, що системм ППО постачатимуться компанією-виробником Diehl безпосередньо до України, а не зі складів Бундесверу.

Зазначається, що система IRIS-T SLM має дальність дії 40 кілометрів та висоти до 20 кілометрів. За допомогою IRIS-T SLM можна збивати бойові літаки, гелікоптери, крилаті ракети, реактивну артилерію, дрони, протирадіолокаційні ракети.

Нагадаємо, сьогодні, 1 червня, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН надасть Україні "найсучаснішу систему протиповітряної оборони, яку має Німеччина".

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