У Німеччині заявили, що Лавров показав глибоку зневагу до демократичного вибору України

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок прокоментувала слова очільника російського МЗС Сергія Лаврова.

Він заявив, що його країна-окупантка хоче повалити законно обрану владу в Україні.

Відповідь міністерки Бербок надає DW.

"Ніхто тепер не може стверджувати, що Росія виступає за щось інше, крім повного підпорядкування України та її народу", – сказала Бербок у Празі.

За її словами, слова Лаврова про те, що Росія "допоможе українському народу", "вкотре продемонстрували глибокий рівень зневаги російської влади до демократичного вибору України".

Нагадаємо, очільник МЗС Росії Сергій Лавров побідкався, що нібито Україна не хоче домовлятися з Росією. Керівник російської дипломатії також обурився на те, що Україна планує перемогти країну-агресорку у війні.

Також в ніч проти 24 липня під час повітряної тривоги в Миколаєві пролунали звуки вибухів. Повітряну тривогу в місті оголосили о 03:43, вона тривала 46 хвилин. Російські військові завдали ударів по місту.

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