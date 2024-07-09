У Німеччині заявили, що приймуть на лікування дітей з клініки "Охматдит"

Наступний рятувальний рейс планується вже в середу.

Німеччина готова прийняти на лікування українських дітей після ракетного удару по лікарні "Охматдит" у Києві, який здійснили російські терористи.

Про це повідомив голова Міністерства охорони здоров'я Німеччини Карл Лаутербах.

Він заявив, що наступний рятувальний рейс планується вже в середу.

"Я пообіцяв міністру охорони здоров'я України Віктору Ляшку, що ми приймемо хворих дітей, які потребують допомоги, у будь-який час. Наступний рятувальний рейс стартує в середу", - написав німецький міністр.

Крім того, міністр зазначив, що російський диктатор Путін ракетним ударом по дитячій лікарні вкотре довів, що він є злочинець.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для лікарні “Охматдит” терміново шукають нове приміщення.

Крім того, ми раніше інформували, що Кулеба звернувся до світу через сьогоднішній ракетний удар.

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