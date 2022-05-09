У Німеччині заявили, що шостий санкційний пакет проти Росії близький до узгодження

Переговори тривають, однак Європейський союз близький до узгодження шостого пакету санкцій проти Росії.
Європейський Союз наближається до узгодження шостого пакету санкцій проти Росії.
Про це у понеділок заявив речник міністерства закордонних справ Німеччини, пише Reuters.
"Переговори по шостому пакету санкцій тривають, вони добре просунулися і, з нашої точки зору, можуть бути завершені найближчим часом", - сказав речник на черговій урядовій прес-конференції в Берліні.
Нагадаємо, "Велика сімка" заявила про повну допомогу Україні, засудила агресію Росії та пообіцяла відмовитися від її нафти.
Читайте також:
- Президент Європейської ради вважає, що новий пакет санкцій для Росії із ембарго на нафту підтримають усі країни ЄС
- Японія запровадить ембарго проти російської нафти
- РФ скотиться до рівня 1991 року і Путін проситиме Захід скасувати санкції - історик про майбутнє Росії