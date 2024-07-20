У Німеччині жінка отримала небезпечні поранення: свідки встигли зробити фото неочікуваного нападника

Жителька Мюнхена потрапила у лікарню з рваними ранами стегна після необачного купання у річці.

Останніми днями у столиці Баварії стоїть 30-градусна спека. У четвер, 18 липня, одна з мешканок Мюнхена вирішила врятуватися від спеки у невеликій річці Вюрм на заході мегаполісу, але у прохолодній воді на неї чекала інша небезпека.

Про це пише BILD.

Під час купання жінка помітила неподалік від себе у воді велику тварину і мерщій попливла до берега. Але вчасно вилізти з води вона не встигла.

Необачна купальниця відчула різкий біль у стегні, а вода навколо враз почервоніла від сильної кровотечі, що відкрилася внаслідок укусу невідомої тварини.

На щастя жінці вдалося вибратися на берег, а перехожі негайно викликали швидку допомогу. Лікарі госпіталізували постраждалу з двома рваними ранами, одна з яких була завдовжки 10 см.

Ніхто б так і не дізнався, яка саме тварина атакувала жінку, але один зі свідків нападу встиг зафільмувати бобра, що плив поряд з жінкою. На думку зоологів, це була самка бобра, яка могла відчути небезпеку для своїх дитинчат і таким чином намагалася їх захистити.

Нагадаємо, у румунських Карпатах ведмідь напав на пастуха і укусив за ногу. Поранений 63-річний чоловік потрапив до лікарні.

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