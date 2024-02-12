У Німеччині жорстоко вбили українського баскетболіста через його національність

У соцмережах повідомляють, що вбивство здійснив натовп осіб арабської зовнішності.
У Німеччині невідомі зарізали 17-річного українського баскетболіста через його національність.
Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва.
У повідомленні вказується, що 17-річний Володимир Єрмаков був убитий у Німеччині в суботу ввечері.
"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - йдеться у повідомленні.
У соцмережах пишуть, що напад здійснив натовп осіб арабського походження.
"В Німеччині араби з ножами напали на двох гравців збірної України з баскетболу U-19. Один з гравців загинув, інший в реанімації", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині українка вбила знайомого, бо не хотіла з'їжджати з будинку.
Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі затримали українця, якого підозрюють у вбивстві дружини і двох дітей.
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