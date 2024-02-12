У Німеччині жорстоко вбили українського баскетболіста через його національність

У Німеччині невідомі зарізали 17-річного українського баскетболіста через його національність.

Також читайте У Польщі у кущах знайшли мертвою українку: вона вийшла з лікарні і зникла

Про це повідомляє Федерація баскетболу міста Києва.

У повідомленні вказується, що 17-річний Володимир Єрмаков був убитий у Німеччині в суботу ввечері.

"Володя і його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду "ART Giants" (U-19) з Дюссельдорфа. Напередодні чергового матчу на юних баскетболістів напали з ножами на вулиці просто за те, що вони — українці! Вся команда провела ніч у лікарні поруч із нашим хлопцями. На превеликий жаль, лікарі не змогли врятувати Єрмакова, а Козаченко залишається в реанімації. Місцева поліція вже веде справу, на місці злочину були свідки", - йдеться у повідомленні.

Володимир Єрмаков. / Фото: facebook.com/UkrBasket

У соцмережах пишуть, що напад здійснив натовп осіб арабського походження.

"В Німеччині араби з ножами напали на двох гравців збірної України з баскетболу U-19. Один з гравців загинув, інший в реанімації", - йдеться у повідомленні.

Скріншот з соцмереж / Фото: twitter.com

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині українка вбила знайомого, бо не хотіла з'їжджати з будинку.

Крім того, ми раніше інформували, що у Польщі затримали українця, якого підозрюють у вбивстві дружини і двох дітей.

Читайте також: