У Німеччині зміняться правила для українських біженців: кого торкнуться нововведення

Процес адаптації автомобіля під німецькі стандарти може бути для українців не лише довгим, а й дорогим.

В Німеччині спливає пільговий період реєстрації автомобілів для українських біженців. Від 1 жовтня 2024 року вони зобов’язані зареєструвати свої автомобілі на німецькі номерні знаки. Це нововведення стосується тих українців, чиї транспортні засоби перебувають у Німеччині понад 12 місяців.

Про це пише radiosvoboda.org.

Процес адаптації автомобіля під німецькі стандарти може бути для українців не лише довгим, а й дорогим, пишуть у виданні з посиланням на слова очевидців.

"Нінель оцінює витрати у 5-6 тисяч євро за умови, що вона купуватиме вживані деталі. "Мені сказали, що треба також замовляти сертифікат відповідності для автомобіля, який коштує кілька сотень євро. Якщо цей документ підійде, тоді можна рухатися далі. Але якщо ні – машина однаково не пройде реєстрацію", – цитує жінку видання.

Попри це жінка не поспішає адаптувати автомобіль під німецькі вимоги. Вона планує продати його на українському ринку, оскільки в Німеччині автодилери пропонували їй майже на 50% менше від ринкової суми.

Нагадаємо, ЄС змінює правила перетину кордону та запроваджує нову систему контролю.

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