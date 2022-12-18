У Німеччині знайшли частину коштовностей XVIII століття, викрадених з музею 2019 року

У Німеччині знайшли частину коштовностей XVIII століття — їх викрали з музею у Дрездені три роки тому.

У Німеччині знайшли значну частину прикрас XVIII століття, які були вкрадені із дрезденського музею "Зелене склепіння" ще 2019 року.

Про це пише Associated Press.

У поліції повідомили, що вилучили 31 коштовний предмет у Берліні. Серед знайдених коштовностей була брошка для капелюха "Хвіст чаплі", нагрудна зірка польського ордена Білого Орла з діамантового гарнітуру, еполет із великим діамантом "Саксонський біли", який був пошкоджений під час крадіжки, і великий нагрудний бант королеви Амалії Августи.

Прикраси перевезли до Дрездена — там перевірять їхню автентичність і визначать можливі пошкодження.

Правоохоронці не розкрили, де саме знайшли ці предмети та за яких обставин це сталося.

Einbruch in Grünes Gewölbe: Diese Dresdner Schätze sind gerettet https://t.co/nt4QQlaen7 [Bilderserie] pic.twitter.com/2fi7sazkjB — ntv Nachrichten (@ntvde) December 17, 2022

Раніше стало відомо, що прокуратура Німеччини висунула звинувачення шести підозрюваним у пограбуванні музейної скарбниці "Зелене склепіння" в Дрездені. Повідомляється, що для безпеки вони мали при собі заряджений револьвер і пістолет з глушником і боєприпаси. Раніше вони підпалили електрощит для вуличного освітлення в районі Старого міста, щоб відключити подачу електроенергії.

Музей "Зелене склепіння" — знаменита колекція коштовностей у Дрездені, колишня князівська скарбниця Веттінів, що охоплює період від Ренесансу до класицизму.

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