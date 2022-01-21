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У Німеччині знайшли тіла українців, яких 80 років вважали зниклими безвісти: фото

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У Німеччині знайшли тіла українців, яких 80 років вважали зниклими безвісти: фото

Facebook / Dmytro Kuleba

На колишньому кладовищі часів Другої світової війни виявили останки українських солдатів, трьох з них уже ідентифікували.

У німецькому місті Бремені під час підготовки до промислового будівництва було проведено археологічні розкопки на місці так званого “російського кладовища”, де були поховані військовополонені радянської армії.

Як повідомив у п'ятницю, 21 січня, на своїй Facebook-сторінці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, серед похованих солдатів ідентифіковано останки трьох українців, яких 80 років вважали зниклими безвісти.

“Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва. Звісно, ми розуміли, що кладовище ніяке не “російське”, а радянське, і що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці”, - написав міністр.

За наполяганням українського МЗС та місцевих активістів влада Бремена розпочала масштабні розкопки, до яких долучилися й українські студенти-археологи.

Серед перших знахідок - солдатський жетон № 14683, який належав українцю Івану Пастернаку. Пізніше за допомогою Національного музею історії України у Другій світовій війні вдалось знайти родичів солдата, якого вважали зниклим безвісти.

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“Крім Івана Пастернака, ми вже знайшли ще двох українських воїнів, Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та Миколу Ковальчука 1915 р.н. з Волині. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукаємо”, - повідомив Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що розкопки триватимуть до березня 2022 року. Ймовірно, до того часу вдасться знайти та ідентифікувати особи інших похованих тут людей. 

Нагадаємо, у Німеччині 96-річна жінка, яка працювала секретаркою коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, втекла перед початком суду.

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