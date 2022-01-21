У Німеччині знайшли тіла українців, яких 80 років вважали зниклими безвісти: фото

У Німеччині знайшли тіла українців, яких 80 років вважали зниклими безвісти: фото

На колишньому кладовищі часів Другої світової війни виявили останки українських солдатів, трьох з них уже ідентифікували.

У німецькому місті Бремені під час підготовки до промислового будівництва було проведено археологічні розкопки на місці так званого “російського кладовища”, де були поховані військовополонені радянської армії.

Як повідомив у п'ятницю, 21 січня, на своїй Facebook-сторінці міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, серед похованих солдатів ідентифіковано останки трьох українців, яких 80 років вважали зниклими безвісти.

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“Українські дипломати у Генеральному консульстві України в Гамбурзі дізналися про плани будівництва. Звісно, ми розуміли, що кладовище ніяке не “російське”, а радянське, і що серед радянських військовополонених та примусових робітників могли бути українці”, - написав міністр.

За наполяганням українського МЗС та місцевих активістів влада Бремена розпочала масштабні розкопки, до яких долучилися й українські студенти-археологи.

Серед перших знахідок - солдатський жетон № 14683, який належав українцю Івану Пастернаку. Пізніше за допомогою Національного музею історії України у Другій світовій війні вдалось знайти родичів солдата, якого вважали зниклим безвісти.

“Крім Івана Пастернака, ми вже знайшли ще двох українських воїнів, Сергія Селика (Зелика), уродженця Київської області 1921 р.н., та Миколу Ковальчука 1915 р.н. з Волині. Родичів Сергія спільними зусиллями з музеєм вже вдалося знайти, а родичів Миколи ще шукаємо”, - повідомив Дмитро Кулеба.

Міністр зазначив, що розкопки триватимуть до березня 2022 року. Ймовірно, до того часу вдасться знайти та ідентифікувати особи інших похованих тут людей.

Нагадаємо, у Німеччині 96-річна жінка, яка працювала секретаркою коменданта нацистського концтабору Штуттгоф, втекла перед початком суду.

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