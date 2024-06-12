У Німеччині знайшли вбитою 9-річну дівчинку з України: деталі злочину

У німецькій Саксонії знайшли тіло дев’ятирічної дівчинки з України, яку розшукували від 3 червня. Дитина стала жертвою злочину: поліція розслідує справу як вбивство.

Про це повідомляє Welt.

Валерія з Дьобельна в Саксонії, яку знайшли мертвою, стала жертвою злочину. Як повідомила поліція 12 червня, розслідується справа про вбивство. Напередодні, після днів пошуків, тіло дев'ятирічної дитини знайшли в лісі. Тієї ж ночі розтин підтвердив особу Валерії.

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Слідчі сказали, що тіло дівчинки виявили глибоко в підліску, далеко від проторованої дороги, приблизно за 4 км від місця проживання Валерії. За словами правоохоронців, немає доказів сексуального злочину, розслідується вбивство з необережності.

Затриманих та підозрюваних у справі наразі немає.

"Втрата дитини розриває ваше серце. Такий злочин не залишає нікого байдужим. Виникає враження, ніби час зупинився", – сказав начальник поліції Хемніца Карстен Кемпф.

Зауважимо, Валерія, яка родом з України, від 2022 року проживала разом із мамою в Німеччині. У понеділок минулого тижня дівчинка пішла вранці до школи, але так і не потрапила туди. У навчальному закладі не сповістили маму Валерії про її відсутність. Відтак, зникнення дитини помітили лише вдень, коли вона не прийшла додому. У наступні дні тривали інтенсивні пошуки дівчинки.

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