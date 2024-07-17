У Німеччині знову помітили дрони-шпигуни за ЗСУ: інструктори придумали, як їх використати для навчання – Politico

Навіть глибоко в лісах сільської місцевості Німеччини українські військові не захищені від об’єктивів безпілотників потенційного ворога. Так, в одному з секретних місць за межами Берліна сотні українських солдатів проходять шеститижневий прискорений курс, який охоплює основи окопної війни та бойових дій у міських умовах. Під час тренувань у небі регулярно фіксують невідомі безпілотні літальні апарати.

Про це пише Politico.

"Ми припускаємо, що принаймні деякими з цих безпілотників керують із недружніми намірами", - сказав німецький підполковник Роланд Бьоскер.

За його словами, технічно неможливо заблокувати всі частоти, які можна використовувати для керування безпілотниками.

"Розгортання технології перешкод геозонування також призведе до вимкнення радіостанцій, які використовуються для зв’язку в зоні навчання, а досвідчені шпигуни завжди знайдуть інший шлях", - наголосив Роланд Бьоскер.

Хоча німецький підполковник не впевнений, що БпЛА пов’язані із Росією, існує явна підозра, що це частина зусиль Москви дестабілізувати та деморалізувати західних союзників, які підтримують Київ.

Навчання військових ЗСУ у Німеччині є частиною Військової місії ЄС на підтримку України (EUMAM Ukraine), створеної 2022 року з метою навчання 60 000 українських військовослужбовців із залученням інструкторів із 24 країн до кінця 2024 року.

Ці колишні східнонімецькі військові казарми є одним із двох основних центрів, які використовуються. Другий – у Польщі.

Однак, за словами іноземних інструкторів, дрони-шпигуни додають тренуванням трохи реалізму.

"Ми вирішуємо проблему таким чином, що ми інтегруємо ворожі безпілотники в навчання, кажучи солдатам постійно стежити за ними", - сказав Роланд Бьоскер.

Нагадаємо, на початку січня 2024 року у Німеччині вже фіксували російські безпілотники біля місць навчання українських військових.

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