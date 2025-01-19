У Німеччині зробили нову заяву про відправлення своїх військових до України

Німецькі військові могли б охороняти буферну зону в Україні у разі припинення вогню.

Про це заявив очільник міноборони Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус, повідомляє Süddeutsche Zeitung.

Зазначається, що Пісторіус не виключає присутності німецьких солдатів в Україні. Він вважає можливим залучення Бундесверу до охорони буферної зони після припинення вогню. Зауважимо, під час візиту політика до Києва 14 січня питання про розміщення іноземних військ в Україні не обговорювали.

Що стосується оборонного бюджету, то Пісторіус заявляє, що повинно йтися не про два, а про три відсотки валового внутрішнього продукту.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна обговорює можливість розміщення європейського миротворчого контингенту на своїй території, але наголошує на необхідності більш широкої системи безпекових гарантій для забезпечення повної стабільності.

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