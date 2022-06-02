У Німеччині зробили важливу заяву щодо майбутнього України в ЄС

У Німеччині зробили важливу заяву щодо майбутнього України в ЄС

Очільниця німецького МЗС вважає, що статус країни-кандидата в Євросоюз Україна отримає до кінця червня цього року.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що підтримує статус кандидата України в Європейський Союз і спрогнозувала, що рішення з цього приводжу буде ухвалене найближчим часом.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на коментар міністерки в ефірі суспільного мовника WDR.

“Це історичний момент. Ми не можемо грюкнути дверима перед лицем України”, - заявила Анналена Бербок.

За її словами, Європейська комісія ухвалить остаточне рішення щодо статусу кандидата для України в червні цього року. Вона також дала зрозуміти, що Україна не матиме особливого ставлення в подальшому процесі вступу до Євросоюзу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має всі шанси щодо швидкого вступу до Євросоюзу.

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