У Німеччині зростає кількість українських біженців, які хотіли б залишитися - результати опитування

Майже половина українців прагнуть перебувати в Німеччині довше, ніж передбачено чинним дозволом на проживання.

За результатами проведеного у Німеччині дослідження, із понад мільйона українських біженців у цій країні 44% хотіли б залишитися тут якнайдовше.

Про це повідомили на сайті Федерального інституту досліджень народонаселення, який був серед організаторів опитування, що проводилося двічі — наприкінці літа 2022 року і на початку 2023 року.

Дослідники зафіксували висхідну тенденцію - кількість українських біженців, які хочуть залишитися в Німеччині, збільшилася на 5%.

Від лютого 2022 року з України до Німеччини втекли від війни понад мільйон громаядн нашої країни, більшість з яких - жінки та діти. Відтоді умови життя біженців у Німеччині покращилися: на початку 2023 року більшість із них відвідують мовні чи інтеграційні курси або вже закінчили їх, майже четверо з п’яти українських біженців живуть у приватному будинку або квартирі.

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Від кінця літа 2022 року до початку 2023 року частка працевлаштованих біженців дещо зросла і зараз становить 18% з числа опитаних, понад дві третини українських біженців, які на початок 2023 року не мали оплачуваної роботи, хочуть зробити це негайно або протягом наступного року.

Майже половина біженців (44 відсотки) має намір залишитися в Німеччині на більш тривалий термін (наразі право на проживання для українців обмежене березнем 2024 року), принаймні ще на кілька років або навіть назавжди.

Із 71 відсотка опитаних, які не хочуть залишатися в Німеччині назавжди, 38 відсотків планують повернутися в Україну після закінчення війни, а ще 30 відсотків хочуть підтримувати тісні контакти з Німеччиною і проживати тут хоча б частину часу.

Біженці, які шукають у Німеччині освіту, добре знають німецьку мову та відчувають себе бажаними в цій країні, швидше за все, захочуть залишитися назавжди.

Автори дослідження рекомендують німецьким політикам швидко вирішити, чи продовжувати тимчасовий захист українських біженців після березня 2024 року, чи створити інші перспективи довгострокового проживання.

Нагадаємо, більшість українських біженців у Польщі, які були змушені покинути Україну через агресію Росії, планують повернутися додому.

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