У Німеччині звільнили керівника служби кібербезпеки через можливі зв'язки з російською розвідкою

Президент Федерального відомства з інформаційної безпеки міг мати контакти з людьми, причетними до російських спецслужб, через Раду кібербезпеки Німеччини.

Уряд Німеччини ухвалив рішення про негайне звільнення керівника служби кібербезпеки Арне Шенбома після повідомлень про його можливі зв’язки з російською розвідкою.

Про це повідомляє Al Jazeera з посиланням на Міністерство внутрішніх справ Німеччини.

У повідомленні йдеться, що рішення про заміну Шенбома відповідає інтересам 1500 співробітників Федерального відомства з інформаційної безпеки.

“Підґрунтям цього є не в останню чергу звинувачення, які добре відомі та широко обговорюються в ЗМІ та які назавжди підірвали необхідну довіру суспільства до нейтральності та неупередженості його поведінки на посаді президента найважливішого органу з кібербезпеки Німеччини”, - сказав речник міністерства.

Минулого тижня ЗМІ повідомили, що Шенбом міг мати контакти з людьми, причетними до російських спецслужб, через Раду кібербезпеки Німеччини.

Ця Рада об’єднує експертів з державних установ і приватного сектору, а Шенбом став її співзасновником у 2012 році. За повідомленнями ЗМІ, одним із її членів є німецька дочірня компанія російської фірми з кібербезпеки, заснованої колишнім співробітником КДБ.

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Шенбом, який очолював німецьке агентство з кібербезпеки з 2016 року, поки що не прокоментував цю інформацію.

Німеччина в останні роки неодноразово звинувачувала Росію в спробах кібершпигунства.

Найгучнішим інцидентом, в якому звинувачують російських хакерів, стала кібератака в 2015 році, яка паралізувала комп’ютерну мережу Бундестагу, змусивши нижню палату парламенту працювати в автономному режимі кілька днів, поки її виправляли.

Нагадаємо, раніше в ГУР Міноборони України повідомили, що Кремль планує здійснити масовані кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури українських підприємств й установ критичної інфраструктури союзників України.

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