Російський шпигуну Німеччині. Ілюстративне зображення / © Pexels

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У Німеччині 54-річний чоловік, який має українське та російське громадянство, визнав, що збирав інформацію для російської спецслужби ФСБ. За версією слідства, він стежив за українським військовослужбовцем, який проживав у центрі для біженців, і передавав відомості про нього російським кураторам.

Про це повідомляє німецьке видання Die Welt.

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Під час засідання у Вищому земельному суді Дюссельдорфа 54-річний обвинувачений визнав шпигунство на користь Росії. Через свого адвоката він заявив, що збирав інформацію під примусом, однак не уточнив, як саме на нього тиснули.

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Водночас з ухвали Федерального верховного суду Німеччини від 1 жовтня 2026 року випливає, що чоловік зобов’язався співпрацювати з ФСБ ще під час перебування на окупованій Росією території України.

За матеріалами справи, з 30 листопада 2025 року він мешкав у центрі для біженців у місті Аттендорн на заході Німеччини. Там само проживав український військовослужбовець, який отримав тимчасовий захист у Німеччині в травні 2024 року.

Що цікавило ФСБ

Російська спецслужба доручила підозрюваному з’ясувати, чи готує український військовослужбовець інших біженців до повернення на окуповані території України та участі в бойових діях. Крім того, ФСБ цікавила ще одна людина, з якою контактував військовий.

За версією слідства, чоловік передавав інформацію двом співробітникам ФСБ через Telegram. Для цього використовували повідомлення з функцією автоматичного видалення. Зокрема, російські куратори отримували відомості про перебування українського військовослужбовця в центрі для біженців та його контакти на території Німеччини.

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У Генеральній прокуратурі Німеччини вважають, що збирання інформації могло бути підготовчим етапом до подальших операцій російських спецслужб проти українського військового безпосередньо на німецькій території.

Згідно з обвинувальним висновком, підозрюваний передавав інформацію російській спецслужбі щонайпізніше з листопада 2025 року до затримання 27 березня 2026 року. Під час обшуку в нього вилучили три мобільні телефони.

Суд призначив у цій справі вісім днів засідань, які триватимуть до січня 2027 року. Чоловіка обвинувачують у здійсненні агентурної діяльності на користь іноземної розвідки. За цим обвинуваченням йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Великій Британії затримали 41-річного підполковника армії США Брендона Тайнера, якого підозрюють у спробі передати Росії секретну інформацію під час служби у штабі НАТО.

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