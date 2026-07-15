У Німеччині чоловік вилами побив автомобілі на українських номерах

Напад з вилами на українські авто / © Pixabay

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У німецькому муніципалітеті Готтмадінген, що в районі Констанц, чоловік пошкодив автомобілі на українських номерах. Він орудував вилами. Чоловік свідомо понівечив автівки з українською реєстрацією.

Про це повідомляє Zeit з посиланням на німецьку поліцію.

У Німеччині чоловік вилами побив автівки на українських номерах

Знаряддям злочину, ймовірно, стали сільськогосподарські вила. Як повідомив речник місцевої поліції, після нападу інструмент так і залишився лежати в салоні однієї з понівечених машин, у якої перед цим розбили скло.

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Ще два сусідні автомобілі зазнали сильних подряпин. Усі пошкоджені автівки були припарковані неподалік від місцевого притулку для біженців.

У поліції підкреслили, що інцидент мав вибірковий характер — постраждали виключно автівки з українськими номерними знаками.

Подія трапилася в неділю, 12 липня, вранці. Один із місцевих жителів прокинувся від гучного галасу на вулиці та встиг помітити чоловіка, який із лайкою тікав з місця злочину.

Встановити особу та мотиви нападника правоохоронцям наразі не вдалося, розслідування справи триває.

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Напади через українську символіку за кордоном: останні новини

Нагадаємо, у Литві суд засудив чоловіка до 15 місяців позбавлення волі за напад на велосипедиста, який відмовився зняти футболку з проукраїнськими написами.

Вільнюський окружний суд визнав Янаса Якштаса винним у пошкодженні майна та заподіянні тілесних ушкоджень. Крім ув’язнення, його зобов’язали пройти програму з подолання агресії, знайти роботу, а також виплатити компенсацію потерпілому та державному фонду медстрахування.

Інцидент стався навесні 2025 року в районі Ширвінтос. Якштас на автомобілі підрізав велосипедиста, змусивши його впасти, після чого намагався силою здерти з нього футболку та розбив його телефон, коли той хотів викликати допомогу. Суд визнав обтяжувальною обставиною те, що мотивом нападу була ненависть до потерпілого через його публічну підтримку України.

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