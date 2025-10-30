У Німеччині хочуть націоналізувати активи «Роснєфті» після санкцій США

У Німеччині хочуть націоналізувати активи «Роснєфть» / © Associated Press

У Німеччині розпочалися обговорення щодо можливості націоналізації місцевого бізнесу російського нафтового гіганта «Роснєфть», який нещодавно потрапив під санкції США.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.

За їхніми даними, Міністерство фінансів США видало тимчасову ліцензію, яка звільняє німецький підрозділ «Роснєфті» від дії санкцій — але лише до квітня 2026 року.

Основним сценарієм для Берліна наразі залишається спроба добитися постійного звільнення німецького бізнесу компанії від санкцій. Утім, чиновники також розглядають і більш радикальні варіанти, зокрема — конфіскацію активів з подальшим продажем іноземним інвесторам.

Йдеться, насамперед, про контрольний пакет акцій нафтопереробного заводу в місті Шведт, який забезпечує більшість потреб Берліна у паливі. Також у власності «Роснєфті» частки в НПЗ MiRo і Bayernoil.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у 2022 році, ці активи були передані в довірче управління, що дало уряду Німеччини право контролювати їхню діяльність. Така угода поновлюється кожні шість місяців, проте залишається юридично вразливою — її можна скасувати в суді, оскільки вона вважається тимчасовим заходом.

Досі Берлін уникав націоналізації через побоювання, що в разі такого кроку доведеться виплачувати компенсації Москві.

Російські медіа оцінюють вартість цих активів у приблизно 7 мільярдів доларів, однак, за даними джерел Reuters, реальна сума може бути меншою за половину.

РФ вже висловила застереження, закликавши Європу не вдаватися до конфіскації її власності. У відповідь Кремль може завдати удару по німецьких компаніях, які досі мають виробництва та інвестиції в Росії.

Попри ці ризики, серед німецьких політиків зростає підтримка націоналізації. Депутат парламенту ФРН Міхаель Келлнер закликав уряд до рішучих дій:

«Це системно важливо для Німеччини. Уряд повинен націоналізувати бізнес „Роснєфті“ в країні, щоб мати впевненість у його майбутньому», — заявив він.

Келлнер також розповів, що ще під час перебування в уряді підтримував ідею націоналізації. За його словами, інтерес до придбання цього бізнесу вже висловили Катар і Казахстан — можлива угода розглядається на 2024 рік.

Раніше повідомлялося, що нові санкції США проти гігантів «Роснєфть» та «Лукойл» спричинили паніку серед російських олігархів та лихоманку на світових ринках.

Ми раніше інформували, що у Кремлі продовжують розповідати, що нові американські санкції вдарять по самих США.