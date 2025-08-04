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У Німеччині хочуть скасувати виплати для українців: що запропонував прем’єр Баварії
Маркус Зьодер закликав позбавити українських біженців виплат Bürgergeld, бо, на його думку, це знижує мотивацію до працевлаштування.
Прем’єр-міністр федеральної землі Баварія Маркус Зьодер виступив за припинення виплат соціальної допомоги Bürgergeld для українських біженців, заявивши, що це нібито стримує їхнє бажання працювати.
Про це Зьодер сказав в ефірі німецького телеканалу ZDF, передає “Європейська правда”.
“Необхідно вжити заходів, аби українці більше не отримували Bürgergeld. Через цю допомогу багато з них не хочуть працевлаштуватися, хоча мають гарну освіту”, — заявив він.
Bürgergeld — це державна соціальна виплата для тих, хто шукає роботу або має недостатній дохід для життя.
На тлі заяв Зьодера ZDF наводить статистику: у травні 2025 року рівень зайнятості серед українців у Німеччині становив 34,9%, і ця цифра постійно зростає.
Нагадаємо, в ЄС почали згортати житлові програми для українців. Зокрема, в Ірландії держава більше не фінансуватиме масове розміщення українців.