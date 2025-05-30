У Німеччині хочуть збільшити чисельність армії, щоб протистояти Росії

Солдати Бундесверу / © AFP

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Голова Асоціації Бундесверу Німеччини Андре Вюстнер вважає, що збільшення чисельності армії з нинішнього рівня близько 180 000 до 260 000 солдатів необхідне для того, щоб відповідати вимогам НАТО і протистояти загрозі з боку Росії.

Про це він сказав в інтерв’ю RedaktionsNetzwerk Deutschland, повідомляє ntv.

За словами Вюнстера, метою збільшення чисельності німецького війська як запобіжного заходу до нового закону про військову службу слід включити обов’язковий призов.

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«Чисельність Бундесверу однозначно має бути більшою, ніж 203 300 солдатів, які до пандемії були визначені як цільовий показник на 2025 рік», — сказав він.

За словами чиновника, майбутня чисельність армії залежить від розробки «цілей сил і засобів НАТО і спроможності Німеччини нести цей тягар».

«Але я припускаю, що залежно від того, що буде вирішено на саміті НАТО, нам знадобиться від 40 000 до 60 000 додаткових солдатів. Це означає, що активні сили повинні будуть поступово зростати до 260 000 солдатів», — зазначив він.

За словами Вюнстера, з них має бути сформований боєздатний резерв, щоб досягти цільової чисельності в 460 000 солдатів.

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Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським заявив, що Берлін допоможе Україні виробляти ракети без обмежень дальності.