ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
50
Час на прочитання
2 хв

У Німеччині ледь не вбили жінку-мера та чому підозрюють її сина: подробиці

Жінка отримала множинні ножові поранення у живіт та спину.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Ніж

Ніж / © iStock

У німецькому місті Хердеке (Північний Рейн-Вестфалія) стався злочин: новообрану мерку Ірис Штальцер знайшли з множинними ножовими пораненнями у власній квартирі. Наразі поліція розслідує обставини нападу, а лікарі борються за життя політика.

Про це пише BILD.

На момент нападу в будинку перебували її прийомні син (15 років) та донька (17 років), які й викликали службу 911.

Мерка Ірис Штальцер / © Bild

Мерка Ірис Штальцер / © Bild

Після прибуття на місце події поліція затримала 15-річного сина політика. Підлітка в наручниках посадили у патрульну машину. Слідство пояснило, що це було зроблено лише для того, щоб запобігти приховуванню доказів.

Затриманий підліток / © Bild

Затриманий підліток / © Bild

Затриманий хлопець повідомив поліції, що на його матір напали кілька чоловіків на вулиці. Наразі ця версія розглядається.

Поліція оголосила про серйозну підозру та розпочала пошук злочинців. Очікується, що розслідуванням найближчим часом займеться відділ із розслідування вбивств.

Наразі передісторія злочину залишається абсолютно неясною. Правоохоронні органи не виключають жодного мотиву, включаючи, ймовірний політичний. На місці події у вівторок вдень працювали численні екстрені служби. Ірис Штальцер зараз перебуває у критичному стані, лікарі борються за її життя.

Нагадаємо, 7 жовтня у центрі Парижа на вулиці Варенн, усього за кілька метрів від готелю Матіньйон, загорівся вантажний автомобіль. Інцидент стався близько 9:30. За даними поліції, в машині були балони, через що існувала загроза вибуху, але її вдалося уникнути.

Очевидці повідомляли про густий дим над будівлями. На відео з місця події видно чорний дим, який виходить з бокової дверки білої вантажівки компанії Cielis, що займається освітленням вулиць Парижа. Було встановлено периметр безпеки.

Дата публікації
Кількість переглядів
50
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie