У Німеччині ледь не вбили жінку-мера та чому підозрюють її сина: подробиці

Ніж / © iStock

У німецькому місті Хердеке (Північний Рейн-Вестфалія) стався злочин: новообрану мерку Ірис Штальцер знайшли з множинними ножовими пораненнями у власній квартирі. Наразі поліція розслідує обставини нападу, а лікарі борються за життя політика.

Про це пише BILD.

На момент нападу в будинку перебували її прийомні син (15 років) та донька (17 років), які й викликали службу 911.

Мерка Ірис Штальцер / © Bild

Після прибуття на місце події поліція затримала 15-річного сина політика. Підлітка в наручниках посадили у патрульну машину. Слідство пояснило, що це було зроблено лише для того, щоб запобігти приховуванню доказів.

Затриманий підліток / © Bild

Затриманий хлопець повідомив поліції, що на його матір напали кілька чоловіків на вулиці. Наразі ця версія розглядається.

Поліція оголосила про серйозну підозру та розпочала пошук злочинців. Очікується, що розслідуванням найближчим часом займеться відділ із розслідування вбивств.

Наразі передісторія злочину залишається абсолютно неясною. Правоохоронні органи не виключають жодного мотиву, включаючи, ймовірний політичний. На місці події у вівторок вдень працювали численні екстрені служби. Ірис Штальцер зараз перебуває у критичному стані, лікарі борються за її життя.

