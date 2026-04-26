У Німеччині не бачать ознак виходу США з НАТО

Борис Пісторіус / © Getty Images

Реклама

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що на цей момент не спостерігає жодних ознак того, що Сполучені Штати планують вихід з НАТО.

Про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post.

Його запитали, чи сприймає він серйозно заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу країни з Альянсу.

Реклама

У відповідь Пісторіус наголосив, що оцінює політику не за риторикою, а за конкретними діями.

«Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається», — зазначив міністр.

Водночас він підкреслив, що повністю виключати такий сценарій не варто.

«Тому я стверджую, що НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним», — додав Пісторіус.

Реклама

