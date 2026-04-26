У Німеччині не бачать ознак виходу США з НАТО
Пісторіус заявив, що заяви Трапа про вивід НАТО відрізняються від реальних дій.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що на цей момент не спостерігає жодних ознак того, що Сполучені Штати планують вихід з НАТО.
Про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post.
Його запитали, чи сприймає він серйозно заяви президента США Дональда Трампа щодо можливого виходу країни з Альянсу.
У відповідь Пісторіус наголосив, що оцінює політику не за риторикою, а за конкретними діями.
«Наразі немає жодних ознак того, що щось у цьому напрямку відбувається», — зазначив міністр.
Водночас він підкреслив, що повністю виключати такий сценарій не варто.
«Тому я стверджую, що НАТО має стати більш європейським, щоб залишатися трансатлантичним», — додав Пісторіус.
Раніше повідомлялося, що у НАТО вказують на критичну залежність Росії від Китаю та закликають зміцнювати не лише військову, а й економічну спроможність Альянсу.
Ми раніше інформували, що США не мають можливості призупинити членство Іспанії в НАТО через позицію країни щодо війни з Іраном.