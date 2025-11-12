У Німеччині обмежили виплати українським біженцям: що змінилося і кого стосуються нові правила

Bürgergeld лише для частини біженців / © Getty Images

Реклама

Українці, які прибули до Німеччини після 1 квітня 2025 року, більше не отримуватимуть Bürgergeld — базову соціальну допомогу для безробітних. Відтепер вони отримуватимуть підтримку на рівні з шукачами притулку, що означає менші соціальні виплати.

Про це повідомляє видання Bild із посиланням на досягнуту домовленість між міністром внутрішніх справ Александром Добріндтом (CSU) та міністеркою соціальної політики Бербель Бас (SPD).

Тож у Німеччині завершується майже чотирирічний спеціальний статус для біженців з України, запроваджений після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Реклама

Згідно з новими правилами, українці, які прибули до 1 квітня 2025 року, продовжать отримувати Bürgergeld. Натомість ті, хто приїхав після цієї дати, потрапляють під дію закону про виплати для шукачів притулку (Asylbewerberleistungsgesetz).

У виданні зазначають, що Bürgergeld для самотньої особи становить 563 євро на місяць, держава також покриває оренду житла та комунальні витрати.

За законом про допомогу шукачам притулку передбачено 441 євро на місяць (196 євро на особисті потреби та 245 — на харчування й одяг).

Нагадаємо, за даними німецьких ЗМІ, нині в країні проживає понад мільйон українців. Уряд сподівається, що після змін більше біженців вийдуть на ринок праці.

Реклама

Раніше в коаліційній угоді SPD та ХДС/ХСС вже передбачали такі зміни, однак їх відкладали через складність бюрократичних процедур і спротив місцевої влади. Тепер політичні партії Німеччини дійшли компромісу.