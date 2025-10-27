У Німеччині одну з найбільших партій підозрюють у шпигунстві на користь Росії

Прапор Німеччини / © УНІАН

Ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» опинилася під шквалом критики з боку німецьких чиновників.

Глава МВС Німеччини Александер Добріндт у розмові з Handelsblatt заявив, що партія «Альтернатива для Німеччини» (АдН) «поводиться як німецька партія Путіна».

На його думку, Німеччина має бути готовою до нової епохи гібридних загроз і цифрових атак. Він пообіцяв надати органам безпеки більше повноважень для захисту від кібератак з-за кордону та, за необхідності, для ударів у відповідь.

Проте, як наголосив міністр, турбують не лише зовнішні, а й внутрішні ризики.

«АдН відкрито демонструє свою близькість до Путіна і поводиться як німецька партія Путіна», — попередив Добріндт.

Його заяви пролунали після звинувачень від Георга Маєра, голови МВС федеральної землі Тюрінгія. За словами Маєра, партія АдН зловживає правом парламентських запитів, щоб отримувати інформацію про критичну інфраструктуру — транспортну, цифрову, водопостачання та енергетику.

«Складається враження, що АдН за допомогою своїх запитів виконує список завдань Кремля», — сказав Маєр.

Добріндт підтримав ці оцінки: «У випадку партії, яка так відкрито підтримує Путіна, не дивно, що висловлюються такі підозри. Окремі розслідування щодо членів або співробітників АдН посилюють ці підозри. Наскільки глибокі ці зв’язки, мають з’ясувати слідчі органи», — заявив глава МВС.

Deutsche Welle нагадує, що ще 2018 року Маркус Фронмаєр, заступник голови фракції АдН у бундестазі, брав участь у «Ялтинському міжнародному економічному форумі», організованому за підтримки Кремля.

У жовтні 2025 року він заявив про намір відвідати Москву для участі в політичних переговорах.

На цю ініціативу відреагував генсек Християнсько-соціального союзу (ХСС) Мартін Хубер, закликавши керівництво АдН скасувати візит.

«Керівництво АдН має заборонити цю поїздку. Все інше слід вважати державною зрадою», — заявив він.

Добріндт також прокоментував ситуацію: «АдН захищає агресивну війну Путіна та ігнорує порушення міжнародного права. Справжні патріоти люблять свою країну і не ставлять під сумнів право інших народів на самовизначення. Таким чином, АдН — це не патріотична партія, а партія Путіна. Особисто я можу зрозуміти, коли її поведінку називають державною зрадою», — наголосив міністр.

Раніше повідомлялося, що німецький ультраправий політик Тім Шрамм, який добровільно воював на боці України, може бути позбавлений членства у партії «Альтернатива для Німеччини».

Ми раніше інформували, що можливість заборони ультраправої німецької партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) повинна бути серйозно розглянута владою ФРН.