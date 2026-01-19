У Німеччині осквернили могилу канцлера: на надгробку виявили свастики (фото)

Осквернений надгробок на могилі Гельмута Шмідта / © Getty Images

Реклама

У Гамбурзі невідомі осквернили місце спочинку колишнього федерального канцлера Німеччини Гельмута Шмідта та його дружини Локі. На могильній плиті виявили помаранчеві свастики, що змусило поліцію розпочати розслідування за статтею про політично вмотивований злочин.

Про це повідомляє DW.

Увечері 18 січня на надгробку Шмідта на Ольсдорфському цвинтарі виявили зображення свастики.

Реклама

За інформацією таблоїда Bild, сліди наруги першими помітив фотограф, який того дня знімав поховання відомих людей. На плиті з іменами та датами життя подружжя Шмідтів помаранчевою фарбою були намальовані чотири нацистські символи. Свідок одразу повідомив про це до поліції.

Наразі свастики з надгробка вже прибрали. Правоохоронці вважають, що інцидент має політичне підґрунтя, а не є випадковим актом вандалізму. Розслідування передали підрозділам державної безпеки.

Подібний випадок трапляється не вперше. У грудні 2023 року, напередодні Різдва, цю ж могильну плиту вже оскверняли свастиками, нанесеними тією ж помаранчевою фарбою.

Осквернений надгробок на могилі Гельмута Шмідта / © Getty Images

Хто такий Гельмут Шмідт?

Гельмут Шмідт був п’ятим федеральним канцлером Федеративної Республіки Німеччина і представляв Соціал-демократичну партію. Він очолював уряд протягом 1974 — 1982 років — у період світової економічної кризи, нафтових потрясінь 1970-х і загострення ліворадикального тероризму, пов’язаного з діяльністю Фракції Червоної армії (RAF). Політик також підтримував курс на поліпшення відносин із НДР і вів переговори з її лідером Еріхом Хонеккером.

Реклама

1 жовтня 1982 року перебування Шмідта на посаді завершилося конструктивним вотумом недовіри, після чого канцлером став Гельмут Коль.

Після відставки Шмідт займався публіцистичною діяльністю, був співвидавцем газети Die Zeit та автором низки книг.

Помер він у листопаді 2015 року, його дружина Локі Шмідт — 2010-го.

Гельмут Шмідт / © Associated Press

До слова, напередодні у центрі Рівного 41-річна місцева жителька пошкодила меморіальну експозицію на Майдані Незалежності, поваливши стенди з портретами полеглих героїв. Правоохоронці оперативно затримали зловмисницю, яка перебувала у стані алкогольного сп’яніння. Свій вчинок жінка пояснила тим, що портрети її «дратують», оскільки нагадують про війну.