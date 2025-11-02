У Німеччині перекрили міст через мертвого птаха: чого злякалися

Мертва чайка на мосту в Гамбурзі / © Bild Russian в Telegram

У німецькому місті Гамбурзі поліція перекрила один із найвідоміших мостів через мертву чайку.

Про це повідомляє видання Bild.

На Кельбрандському мості завдовжки понад 3,5 км було припинено рух автотранспорту, а на місце події прибули поліція та пожежно-рятувальна служба. Пожежник у захисному костюмі прибирав мертву чайку з проїжджої частини та утилізував її.

Причиною таких суворих заходів стало побоювання нового спалаху пташиного грипу.

Випадки загиблих диких птахів фіксуються останніми днями у Німеччині дедалі частіше. Тому в кожному подібному випадку влада радить дотримуватися особливої обережності і закликає не чіпати мертвих птахів, а негайно повідомляти про знахідки.

Від п’ятниці, 31 жовтня, в Гамбурзі також діє обов’язковий утримання свійської птиці у закритих приміщеннях — для курей, качок та гусей.

Через пташиний грип в Німеччині вже довелося знищити сотні тисяч голів свійської птиці.

Учені побоюються, що йдеться про новий різновид вірусу, який все більше адаптується до людини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що світом шириться пташиний грип, вірус розповсюджується планетою і цілком може досягти масштабів пандемії.