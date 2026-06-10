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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
126
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У Німеччині п’яний поляк примудрився ловити рибу біля історичного палацу Цвінгер

П’яний поляк влаштував риболовлю в історичному комплексі Дрездена. Його затримала поліція.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Рибалка

Рибалка (ілюстративне фото)

У німецькому Дрездені поліція затримала 35-річного поляка. Він був сильно п’яний і ловив рибу в ставку біля знаменитого палацу Цвінгер.

Про це повідомляє RP.PL.

Поляк ловив рибу в центрі Дрездена — що відомо

Подія сталася в центрі міста в неділю, 7 червня. До правоохоронних органів звернувся перехожий, який помітив чоловіка з вудкою біля берега декоративної водойми. Коли патрульні прибули на місце, свідки підтвердили, що рибалка вже встиг впіймати рибу та випустити її назад у воду.

Алкотестер показав у крові чоловіка близько 2,7 проміле. Через сильне сп’яніння його тимчасово затримали. Яке саме покарання йому загрожує, поліція Дрездена поки не повідомляє.

Повідомляється, що комплекс Цвінгер є шедевром європейського пізнього бароко, а ставок на його території виконує суто декоративну роль. Для відвідувачів тут діють суворі правила, які повністю забороняють будь-яке рибальство. Виловом риби для контролю популяції займаються виключно фахівці.

«Будь-яка особа, яка порушує правила, може бути виведена з комплексу або їй може бути заборонено вхід до нього в майбутньому. Неправильне використання приміщення буде переслідуватися за законом. Про правопорушення буде повідомлено до поліції», — зазначено у регламенті історичного комплексу.

Депортація з ЄС — останні новини

Нагадаємо, 57-річного українця, який спіймав відомого сома в озері Балатон у Варшаві, судитимуть за двома статтями. Поліція висунула чоловікові звинувачення через інцидент, що стався 30 травня. Його підозрюють у незаконній риболовлі та жорстокому поводженні з рибою.

Раніше український блогер Андрій Гаврилів потрапив у скандал у Польщі. Він заїхав на своєму авто до відомого високогірного озера Морське Око, хоча приватним машинам туди в’їжджати суворо заборонено. Блогер виклав фото своєї поїздки в Instagram, через що на нього сильно розізлилися у польських соцмережах та ЗМІ.

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Дата публікації
Кількість переглядів
126
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