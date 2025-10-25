У Німеччині підірвали колись найпотужнішу АЕС країни: на що перетворять атомного гіганта

підрив градирні АЕС «Гундреммінген» у Німеччині / © скриншот з відео

У німецькій Баварії були планово підірвані дві 160-метрові градирні вже виведеної з експлуатації атомної електростанції «Гундреммінген». Знищення веж є частиною процесу демонтажу АЕС, яка колись була одним із найбільших ядерних об’єктів країни та забезпечувала приблизно чверть електроенергії Баварії. На місці демонтованих градирень енергетичний концерн RWE готується створити найбільше в Німеччині сховище акумуляторної енергії.

Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau.

Прощання з гігантом — символом регіону

Підрив двох веж висотою 160 метрів відбувся за планом, його провела компанія, найнята енергетичним концерном RWE. Градирні, зведені у 1977–1980 роках, за майже 50 років перетворилися на помітний орієнтир у регіоні між Ульмом та Аугсбургом.

За даними поліції, попри дощову погоду, близько 30 000 людей спостерігали за вибухом за межами встановленої зони безпеки. Кожна градирня, яка у верхній частині мала діаметр майже 129 метрів, складалася з 56 000 тонн залізобетону.

Рівно о 12:00 вежі були знищені двома вибухами. Вони нахилилися вбік і потім вертикально обвалилися всередину.

«Градирні були потрібні для зниження температури нагрітої води з системи охолодження АЕС, що утворювалася під час виробництва електроенергії, перед тим, як її знову відводили в Дунай», — пояснює видання.

АЕС «Гундреммінген» була одним із найбільших атомних об’єктів у Німеччині. Блок С остаточно припинив виробництво електроенергії у 2021 році внаслідок відмови країни від атомної енергетики, а блок B був виведений з експлуатації ще у 2017 році. Повний демонтаж АЕС, за оцінками, триватиме до 2030-х років.

Майбутнє енергетики: найбільший батарейний накопичувач

Попри тривалий процес демонтажу, концерн RWE вже готує ділянку для подальшого використання. Вже в середу на місці колишньої АЕС розпочнеться будівництво акумуляторного накопичувача енергії.

За даними RWE, цей об’єкт матиме потужність близько 700 мегават-годин і стане найбільшим сховищем такого типу в Німеччині.

Такі потужні установки є ключовими для енергетичного переходу, оскільки вони дозволяють зберігати сонячну електроенергію, вироблену вдень, щоб потім подавати її в мережу вночі. Крім того, на місці колишнього атомного гіганта RWE також планує побудувати сонячну електростанцію та нову газову електростанцію.

Нагадаємо, у Німеччині студенти розробили інноваційний мобільний енергетичний трейлер, здатний працювати автономно та живити побутові електроприлади протягом семи днів без підключення до електромережі. Ця розробка буде зручною для автономного енергозабезпечення на віддалених локаціях та в польових умовах.