Сирени / © ТСН.ua

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У Німеччині лунають сирени, а на телефони надходять тривожні сповіщення. Влада проводить загальнонаціональне випробування систем оповіщення населення. Водночас на тлі навчань у ЗМІ дедалі частіше з’являються повідомлення про підготовку Берліна до можливого військового протистояння з Росією.

Про це йдеться у статті Panorama.

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Підготовка до небезпечної ситуації

У четвер, 10 вересня, о 11:00 у Німеччині стартував щорічний загальнонаціональний День попередження. У межах навчань влада перевірить, наскільки ефективно може попередити населення про небезпеку у разі надзвичайної ситуації.

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Йдеться про тестування сирен, цифрових дисплеїв, мобільних застосунків, FM- та DAB+ радіо, а також технології Cell Broadcast, яка дозволяє надсилати екстрені повідомлення безпосередньо на мобільні телефони.

У Федеральному управлінні цивільного захисту та ліквідації наслідків стихійних лих (BBK) пояснюють, що таким чином моделюють реальну надзвичайну ситуацію: перевіряють, чи доходить попередження до людей і чи розуміють вони, як діяти.

Сирени пролунають по всій країні

Сигнал тривоги у різних регіонах передається через сирени, гучномовці, радіо та цифрові канали. Приблизно об 11:45 влада має передати сигнал про завершення навчальної тривоги.

Водночас централізованої системи управління всіма сиренами в Німеччині немає. За їхнє обслуговування відповідають федеральні землі та муніципалітети. За даними BBK, у країні налічується близько 48 тисяч активних місць розташування сирен.

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Німеччина готується до можливих загроз

Проведення таких навчань саме по собі не означає, що Німеччина очікує нападу. Влада наголошує на необхідності бути готовою до різних надзвичайних ситуацій — від масштабних стихійних лих до воєнних загроз.

Втім, останніми роками питання цивільної оборони в Німеччині набуло нового значення. На це вплинули руйнівна повінь у долині річки Ар 2021 року, а також повномасштабна війна Росії проти України.

На цьому тлі німецькі та міжнародні ЗМІ дедалі більше пишуть про підготовку Берліна до можливого військового конфлікту з РФ. У Німеччині посилюють увагу до цивільного захисту, систем оповіщення та готовності населення до кризових ситуацій.

Що нового цього року

Цьогорічне випробування має ще одну особливість: повідомлення про завершення тривоги вперше також планують передавати через Cell Broadcast. Крім того, попередження мають надходити через цифрове радіо DAB+. Система розрахована на роботу навіть за відсутності мобільного зв’язку та інтернету.

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Щоб отримувати такі повідомлення, телефон має бути увімкнений і не перебувати в режимі польоту. Влада також радить регулярно оновлювати операційну систему смартфона.

Для додаткового інформування населення у Німеччині використовують, зокрема, застосунок NINA, який може повідомляти про небезпеки навіть на локальному рівні — наприклад, у разі пожежі.

Німеччина готується до війни із РФ — останні новини

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