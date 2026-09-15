Новий наплив за літо: скільки військовозобов'язаних українців опинилося в Німеччині

У Німеччині фіксують зростання кількості чоловіків-біженців з України

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Попри рішення Європейського Союзу дозволити в’їзд українським чоловікам призовного віку лише за наявності спеціального дозволу від української влади, за останні три місяці до Німеччини прибули ще близько 6000 таких осіб.

Про це пише німецьке видання Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

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За даними німецького міграційного відомства, кількість військовозобов’язаних українців у ФРН постійно зростала протягом усього літа:

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Червень: 413 633 особи;

Липень: 416 409 осіб;

Серпень: 419 613 осіб.

Таким чином, у серпні до Німеччини прибули понад 3 тисячі українців цієї категорії.

Однак, якщо розглядати загальну кількість українських біженців у Німеччині, то цей показник змінився лише незначно, попри посилення російських авіаударів. Наприкінці серпня в Німеччині перебувало загалом 1 358 212 осіб, які прибули через війну в Україні.

Для порівняння: на початку року ця цифра становила 1 329 904 українці, що свідчить про помірне зростання загальної кількості біженців на тлі суттєвішого приросту саме серед чоловіків призовного віку.

Видання нагадує, що наприкінці липня Рада ЄС ухвалила остаточне рішення виключити українських чоловіків призовного віку з правила, що надає автоматичне право на захист у межах Європейського Союзу.

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Як наслідок, спрощені правила в’їзду відтепер застосовуватимуться лише до тих, хто вже пройшов військову службу в Україні або був від неї звільнений. Підтвердження законного виїзду з України або звільнення від військової служби тепер має надаватися у вигляді штампа в паспорті чи офіційної довідки.

Згідно з чинними українськими нормами, це насамперед стосується чоловіків призовного віку — зокрема тих, кому від 23 до 60 років — на яких поширюється заборона на виїзд із країни.

Водночас, у ЗМІ визнають, що попри запроваджені обмеження, юридичні та практичні нюанси перетину кордонів ЄС поки що залишають можливість для подальшого прибуття цієї категорії українських громадян до Німеччини.

Раніше ми писали, як українські військові тікають з полігонів бундесверу у Німеччині і стають дезертирами.

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Нагадаємо, Євросоюз подовжив тимчасовий захист для українців до березня 2028 року. Водночас рішення передбачає нові умови для військовозобов’язаних чоловіків-українців.

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