У Німеччині почали продавати домашні бункери: які вони всередині (фото)

У Німеччині виготовляють домашні бункери

У Німеччині з’явилися у продажу невеликі «домашні бункери», які невдовзі можна буде придбати у відділі садових товарів у гіпермаркетах.

Про це повідомило видання Bild.

Компактний захищений модуль площею 16 квадратних метрів виготовлений із сталевого бетону із товщиною стін 20 сантиметрів.

Усередині є все необхідне для тижневого автономного проживання: чотири розкладні ліжка, туалет, душ, міні-кухня та екран, що імітує краєвид з вікна. Освітлення регулюється за кольором та яскравістю.

© Bild Russian в Telegram

Розробник цього укриття, голова компанії BSSD Defence Маріо Пейде стверджує, що бункер витримує удари дронів, мін та навіть ракет калібру 107 мм.

© Bild Russian в Telegram

Якщо бункер встановити на глибині кількох метрів під землею, він захистить навіть від наслідків ядерного вибуху, якщо його епіцентр буде на відстані не ближче 20 кілометрів.

Ціна домашнього бункера — від 50 тисяч євро за базову модель до 150 тисяч євро в повній комплектації. Виробництво займає близько 70 робочих днів.

Нагадаємо, уряд Німеччини дозволив поліції збивати небезпечні безпілотники. Цей крок став відповіддю на польоти невідомих літальних апаратів над територією країни.