- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
У Німеччині почали продавати домашні бункери: які вони всередині (фото)
Встановлений на глибині кількох метрів під землею, бункер захистить навіть від наслідків ядерного вибуху.
У Німеччині з’явилися у продажу невеликі «домашні бункери», які невдовзі можна буде придбати у відділі садових товарів у гіпермаркетах.
Про це повідомило видання Bild.
Компактний захищений модуль площею 16 квадратних метрів виготовлений із сталевого бетону із товщиною стін 20 сантиметрів.
Усередині є все необхідне для тижневого автономного проживання: чотири розкладні ліжка, туалет, душ, міні-кухня та екран, що імітує краєвид з вікна. Освітлення регулюється за кольором та яскравістю.
Розробник цього укриття, голова компанії BSSD Defence Маріо Пейде стверджує, що бункер витримує удари дронів, мін та навіть ракет калібру 107 мм.
Якщо бункер встановити на глибині кількох метрів під землею, він захистить навіть від наслідків ядерного вибуху, якщо його епіцентр буде на відстані не ближче 20 кілометрів.
Ціна домашнього бункера — від 50 тисяч євро за базову модель до 150 тисяч євро в повній комплектації. Виробництво займає близько 70 робочих днів.
Нагадаємо, уряд Німеччини дозволив поліції збивати небезпечні безпілотники. Цей крок став відповіддю на польоти невідомих літальних апаратів над територією країни.