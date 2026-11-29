У Німеччині в українських чоловіків вимагають особисто відкривати «Резерв+» для отримання тимчасового захисту / © Getty Images

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В українських чоловіків, які прибули до Німеччини у пошуках притулку, вимагають пред’явити у застосунку «Резерв+» документи, що підтверджують наявність відстрочки від військової служби або зняття з військового обліку.

Про це розповів адвокат і позаштатний радник уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Берліні Андрій Ілін в інтерв’ю «Радіо Свобода».

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«Я вам більше скажу: зараз беруть телефон із рук людини. Якщо вона зберегла PDF-файл, витяг із „Резерв+“ або скриншот, закривають це зображення, виходять на головний екран, шукають іконку „Резерв+“, відкривають застосунок, просять людину пройти ідентифікацію й лише після цього перевіряють інформацію в „Резерв+“, — зазначив український активіст у Берліні.

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За його словами, зараз за військово-обліковими документами українських чоловіків у Німеччині дуже пильно стежать. Зокрема, чоловікам призовного віку, які не зняті з військового обліку або мають короткострокову відстрочку, відмовляють у наданні захисту за параграфом 24, який надає українцям тимчасовий захист.

Ілін уточнює, що чоловіки, які мають проблеми з цими документами, можуть подати заяву на отримання притулку, «але це вже зовсім інший статус».

Чи будуть депортувати з Німеччини українських чоловіків

Ілін пояснив, що зюридичного погляду, людей, які отримали тимчасовий захист, неможливо примусово повернути. Але якщо людина вчинить серйозне кримінальне правопорушення, її можуть видворити.

«Давайте будемо об’єктивними. Повернення цих чоловіків — це не ініціатива Німеччини, це ініціатива України. Німеччині потрібні робочі руки. Німеччина зацікавлена в тому, щоб тут були здорові, молоді, працездатні люди, які працюють і сплачують податки», — зазначив адвокат.

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Крім того, він зауважив, що наразі є велика проблема з чоловіками призовного віку, які виїхали на постійне місце проживання до Німеччини наприкінці 1980-х — на початку 1990-х років і мають громадянство України.

«Вони були виписані в Україні (зняті з реєстрації місця проживання — ред.) та з військового обліку. Нове законодавство передбачає, що всі чоловіки призовного віку, незалежно від того, де вони перебувають, повинні стати на військовий облік. І тепер ці люди не можуть отримати паспорт громадянина України для виїзду за кордон», — додав адвокат.

Раніше у Німеччині закликали депортувати 2,6 млн українців, сирійців та афганців.

Нагадаємо, що Німеччина посилила правила для українських біженців.

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Також ми писали, скільки українських чоловіків у Німеччині цікавляться поверненням додому.

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